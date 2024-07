O pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo Podemos, deputado federal Ruy Carneiro, é o único postulante que não tem anunciado ainda o nome do vice para compor a chapa.

Em entrevista à imprensa, concedida nesta sexta-feira (19), ele rebateu os boatos de que esteja enfrentando dificuldades para fechar a chapa do Podemos.

“Isso é boato barato. Não só eu, mas o nosso agrupamento político tem conversado com algumas pessoas. Convite, efetivamente, não foi feito a ninguém. Nós temos feito sondagem e temos feito as nossas análises e acredito que o vice, antes da nossa convenção, será anunciado”, destacou.

Conforme Ruy Carneiro, seu vice terá como característica de perfil uma pessoa que se identifique com a cidade, que seja de uma determinada área, mas que conheça a realidade da capital e que tenha convivências com as pessoas.

“Uma pessoa que, como eu, queira fazer para melhorar a infraestrutura da cidade, melhorar os serviços, melhorar a vida das pessoas. Uma pessoa que me demonstre, porque a escolha final é minha, que queira realmente se dedicar, porque a vida pública séria e comprometida requer um sacerdócio. Então, a pessoa tem que querer, abrir mão da atuação em outra área de trabalho para se dedicar a João Pessoa. Essa é a principal característica do meu parceiro ou parceira de chapa”, avaliou.

O Podemos fará sua convenção no dia 5 de agosto, último prazo para a realização das convenções partidárias, em conjunto com os partidos PRD, PSDB, Cidadania, MDB e do União Brasil. O local ainda não foi definido.

