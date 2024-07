O PL fará sua convenção no dia 3 de agosto, no Clube Cabo Branco para homologar o nome do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, como candidato a prefeito de João Pessoa, juntamente com o nome do vice, Pastor Sérgio Queiroz (NOVO).

Em entrevista à imprensa nesta sexta-feira (19), Queiroga externou que a convenção do Partido Liberal será uma grande festa da democracia, que vem acompanhando o desenrolar da campanha eleitoral e que seu nome tem crescido nas pesquisas.

“O campo conservador está muito unido. A nossa candidatura com a de Sérgio Queiroz unificou todo esse grupo que em 2022 teve uma votação muito forte e nós temos certeza que estaremos no segundo turno das eleições”, ressaltou.

Segundo ele, a questão de polarização entre ele e Cícero Lucena (PP) é secundária e que, no processo eleitoral, avalia que seja o clímax da democracia.

“A população é quem vai escolher quem serão seus representantes, quem vai governar a cidade, quem vai representar a sociedade na Câmara Municipal e é normal que haja debate, mas que esteja dentro da normalidade democrática em respeito às leis”, explicou.

Queiroga reclamou ainda que há um certo desequilíbrio nesse pleito eleitoral e acusou o prefeito Cícero Lucena de ter antecipado a campanha há muito tempo, incluindo a contratação de um exército de comissionados.

“Isso chega a caracterizar abuso de poder político e a justiça eleitoral tem que estar atenta a todas essas condutas vedadas”, frisou.

