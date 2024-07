“A decisão do PT (de apoiar Inácio Falcão, do PCdoB) está sendo resolvida. A decisão ainda não foi homologada”, afirmou ontem o prefeitável do PSB, Jhony Bezerra.

Em entrevista, o socialista afirmou que “tenho certeza que até o dia das convenções estaremos resolvendo essa situação e a federação (PCdoB, PT e PV) estará conosco”.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

