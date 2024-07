MDB reúne pré-candidatos na Paraíba em Seminário

O MDB da Paraíba reuniu nesta sexta-feira (19) seus pré-candidatos em um Seminário com orientações jurídicas, contábeis e de estratégias de comunicação para as eleições 2024. O evento ocorreu no auditório da sede estadual do partido, em

João Pessoa, e foi aberto pelo presidente estadual da legenda, o Senador e Vice-Presidente do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo.

Veneziano deu boas vindas aos participantes e agradeceu a todos a confiança no MDB e por terem abraçado o projeto emedebista na Paraíba, fortalecendo a legenda para as eleições municipais deste ano.

“Muito importante estas orientações, para que possamos, como sempre fizemos, disputar as eleições com a garra, a força do partido, a vontade de acertar, o desejo da vitória, e sobretudo cumprindo as regras e a legislação eleitoral vigente”.

Após a fala de Veneziano, o jornalista Carlos Magno, Coordenador de Comunicação do Gabinete do Senador, fez uma explanação sobre a importância da

Comunicação num processo eleitoral e a necessidade de que sejam cumpridas regras e normas estabelecidas pela legislação atual.

“Muitas vezes um candidato ou um assessor erra durante a campanha, em alguns casos não por má fé, mas por desconhecimento, e esse erro acarreta problemas futuros”, destacou Magno, alertando para a necessidade de se ter uma equipe de comunicação profissional.

Em seguida, o profissional de contabilidade José Luiz Sousa falou sobre arrecadação, gastos e prestação de contas.

Ele alertou para a necessidade do cumprimento de prazos e para que tudo seja feito conforme as normas contábeis, evitando, também, problemas futuros.

“É imprescindível o acompanhamento contábil profissional, com atenção para os prazos e as exigências feitas”.

Após José Luiz, o advogado Jolbeer Amorim detalhou as exigências jurídicas que os diretórios e os candidatos tem que cumprir para que a campanha não enfrente problemas futuros.

Ele falou sobre registro de candidaturas, realização das convenções municipais, as condutas vedadas aos agentes públicos e desincompatibilização, além das normas jurídicas que regem a propaganda eleitoral.

O evento contou com a presença do deputado estadual Taciano Diniz, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, presidentes de diretórios municipais do MDB e pré-candidatos majoritários e proporcionais do partido em várias cidades da Paraíba.