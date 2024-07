Em reunião realizada na Granja Santana na manhã desta quinta-feira (18), com representantes do Progressistas e do Avante, o governador João Azevêdo oficializou o apoio do PSB aos pré- candidatos a prefeito e vice de Cabedelo, André Coutinho e Camila Holanda, respectivamente.

A informação foi dada pelo deputado federal Mersinho Lucena, esposo da pré-candidata a vice, Camila Holanda, e filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Ele esteve presente à reunião e anunciou a conformação do apoio dado pelo governador.

O deputado está licenciado do cargo para cuidar do processo eleitoral de Cabedelo e de João Pessoa, onde o pai disputou a reeleição.

O PSB havia ensaiado disputar a prefeitura de Cabedelo apontando como candidato o ex-deputado estadual Ricardo Barbosa, atual presidente do Porto de Cabedelo, mas a pré-candidatura não avançou por conta da aliança política do PSB com o partido Progressistas.

O Avante marcou para o próximo domingo (21), a convenção municipal que vai lançar oficialmente a candidatura de André Coutinho e Camila Holanda. A chapa tem o apoio do atual prefeito, Vitor Hugo, presidente do Avante na Paraíba.