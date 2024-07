Inácio Falcão critica Romero Rodrigues e Ricardo Coutinho

O deputado estadual e prefeitável campinense Inácio Falcão (PCdoB) disse ontem que sempre foi um militante de esquerda, mesmo quando esteve partidariamente filiado ao PSDB e ao Democrata (atual União Brasil).

Falcão recordou que o ex-deputado federal (e atual ministro do Tribunal de Contas da União – TCU), Vital Filho, destinou recursos à Prefeitura de Campina Grande para a revitalização do açude de Bodocongó, mas que o então prefeito (Romero Rodrigues), por “provocação”, não utilizou os recursos, que retornaram aos cofres do governo federal.

O deputado também registrou que o ex-governador Ricardo Coutinho (PT) deixou pela metade a obra do Parque Bodocongó.

Inácio Falcão chamou o presidente Lula de “nosso maestro”.

Uma frase enigmática de Inácio Falcão à ´CBN´, ao ser questionado se a sua postulação poderia ser considerada irreversível: “Estamos prontos para dialogar no ambiente das oposições”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

Aparte: Jhony Bezerra afirma que também é um ´foguete´ (paraibaonline.com.br)

*fique ligado: nosso instagram – @paraiba_online