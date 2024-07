A presidente da Federação Brasil da Esperança, Glauce Jácome, anunciou que a federação formada pelos partidos PT, PCdoB e PV definiu Inácio Falcão (foto) como seu pré-candidato à Prefeitura de Campina Grande. A decisão, que estava sendo aguardada com expectativa, foi tomada pela Federação Nacional, conforme diretrizes estabelecidas para cidades com mais de 200 mil eleitores.

Em sua fala, repercutida na Rádio Caturité FM, Glauce Jácome destacou a importância da unidade entre os partidos da federação e a necessidade de seguir as orientações nacionais, mesmo em casos onde há consenso local ou estadual.

– Como nós já colocávamos, já há um tempo, essa decisão com relação a Campina Grande caberia à Federação Nacional. E a gente colocava isso exatamente porque a resolução da Federação já indica que, em cidades com mais de 200 mil eleitores, a decisão cabe à Nacional. Mesmo que haja consenso no local ou no Estado, ainda assim a decisão caberia à Federação. Então, nós tivemos a reunião nessa última semana e, finalmente, temos essa resolução. Inácio Falcão é o pré-candidato da Federação em Campina Grande e, nesse contexto, os partidos que compõem a Federação, PT e PV inclusive, devem seguir também nessa orientação. Ou seja, ajustar, balizar nas bases para que sigam com o Inácio nesse processo de pré-campanha – ressaltou.

Veja a explanação em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

