Cícero transmite cargo de prefeito ao presidente do TCE-PB

O prefeito Cícero Lucena transmitiu, no final da tarde desta quarta-feira (17), o cargo para o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Nominando Diniz.

Ele assume a interinidade do cargo de prefeito até a próxima quinta-feira (27), quando o titular do mandato retorna de viagem à França, onde cumpre etapas para firmar contrato importante com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para viabilizar investimentos nas áreas de mobilidade urbana, meio ambiente e revitalização do Centro Histórico.

Durante solenidade realizada no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, com a presença de secretários municipais e autoridades do Poder Judiciário, Cícero Lucena agradeceu ao presidente Nominando Diniz, ressaltando o seu compromisso institucional e desejou boa sorte na condução da gestão municipal pelos próximos dias.

Cícero também lembrou que Nominando Diniz, enquanto convidado da Prefeitura, esteve presente em eventos, conhecendo de perto o funcionamento da administração municipal e o poder de suas ações para melhorar a qualidade de vida da população pessoense.

“A capital de todos os paraibanos terá a oportunidade de, num caso desse, de vacância, de não poderem assumir as pessoas da sucessão, assumir o presidente do Tribunal de Contas do Estado, que a gente tem a certeza que a cidade está em boas mãos. Estarei voltando na terça-feira à noite de Paris, antes do início das Olimpíadas, para continuar na nossa missão de cuidar da cidade. Vamos firmar um contrato importante, em parceria com o Governo do Estado. Um projeto planejado e que prepara a nossa cidade para o futuro”, afirmou Cícero Lucena.

Nominando Diniz assumiu o cargo lembrando do ineditismo desse acontecimento, ressaltou o papel institucional e a boa relação com a Prefeitura de João Pessoa, além de garantir que não ordenará despesas para o Município durante o período como gestor e que recebe a missão com sentimento de homenagem.

Ele ainda reforçou que, enquanto presidente do Tribunal de Contas, no exercício de examinar as contas do Município, o seu voto só acontece, excepcionalmente, em caso de empate por parte da Corte.

Mesmo assim, ao retornar ao TCE-PB, ele vai se declarar impedido, para que não ocorra qualquer relação de cruzamento de funções.

“Recebo essa missão como uma homenagem ao Tribunal de Contas do Estado, porque eu sou hoje presidente, mas a partir do dia 10 de janeiro do próximo ano, já será outro conselheiro presidente, e tem umas coincidências na minha vida. Eu iniciei a minha vida pública como candidato a prefeito, em Princesa Isabel, em 1982, mas não tive êxito. E, agora, estou concluindo a vida pública como prefeito de João Pessoa”, afirmou Nominando Diniz, que estava emocionado e feliz pela presença da esposa e netos ao momento em que assumia o exercício do cargo de prefeito da capital paraibana.