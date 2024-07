Cartaxo espera apoio do PSOL na disputa pela Prefeitura de João Pessoa

O pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartaxo, espera unificar na Capital as forças do campo da esquerda em torno do seu projeto de eleição e almeja contar ainda com o apoio do PSOL, que hoje se encontra dividido entre apoiá-lo ou seguir com a candidatura própria.

“Nós estamos respeitando a decisão do PSOL, temos um diálogo franco, verdadeiro com os dirigentes, militantes, pois entendemos que é fundamental a gente ter o campo democrático, o campo popular, o campo de esquerda unido para vencermos as eleições na cidade de João Pessoa e preparar ainda, futuramente, a reeleição do presidente Lula em 2026”, enfatizou.

Para Cartaxo, o PSOL é um parceiro importante e o PT está dando apoio, suporte à candidatura de Boulos em São Paulo e tem certeza que com muita maturidade vai conseguir construir essa aliança também em João Pessoa, para que o PSOL eleja seus vereadores e esteja com o PT no governo, elaborando as políticas públicas.

“Nós queremos uma grande frente progressista em João Pessoa para mudarmos a cidade. A unidade é fundamental e nós entendemos que já estamos numa fase bastante adiantada na construção do programa de governo para apresentar à população”, destacou.

