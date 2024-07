O vice-presidente da Federação PSOL/REDE, Tárcio Teixeira, comentou por meio das redes sociais, a decisão do adiamento da decisão do PSOL se vai seguir ou não com a candidatura própria com o pré-candidato jornalista Celso Batista na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, ou ainda se o partido apoia o pré-candidato do PT, Luciano Cartaxo.

A decisão deveria ter acontecido nessa segunda-feira (15) em reunião deliberada com os dirigentes, mas como não há consenso, a deliberação foi judicializada e o juiz Ricardo da Silva Brito, da 10ª Vara Cível de João Pessoa, determinou a suspensão e deu um prazo de 72 horas para que a Direção Municipal realize uma Plenária para ouvir os filiados.

O diretório municipal marcou para esta quinta-feira (18), a reunião e deliberação da decisão em conjunto,

Teixeira, que é favorável à tese de que o PSOL apoie Luciano Cartaxo, lembrou que o estatuto do partido, em seu artigo 23, é nítido ao afirmar que as instâncias partidárias são: Congresso, Convenções e Diretórios Nacional, Estaduais e Municipais.

“O artigo 57 diz expressamente que cabe ao Diretório Municipal cumprir e fazer cumprir as exigências da legislação eleitoral nos processos eleitorais, informações que foram omitidas para induzir o Judiciário ao erro”, destacou.

Teixeira ressalta ainda que a decisão coletiva não vai sair no tempo que desejam, mas será respeitada pela Justiça e pelas instâncias partidárias listadas no estatuto partidário.

“Felizmente temos um grupo coeso, com responsabilidade, articulado com as deliberações e a instância nacional do PSOL e não se curvou (por 8 votos a 1, votação que vem se repetindo nas últimas reuniões), decidiu por recorrer da decisão judicial e dando total autonomia ao DM para constituir advogado”, destacou.

