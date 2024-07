Deputado Cabo Gilberto não consegue explicar voto a favor de ´perdão´

Um ´pelotão de horas´ não consegue fazer com que o deputado federal Gilberto Silva (PL-PB) explique convincentemente a sua mudança de voto no caso do ´maior perdão do mundo´ para partidos políticos.

Mutação

Ele votou contra no 1º turno e, poucas horas depois, deu sim à ´sangria´ do dinheiro público.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

