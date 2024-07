Conforme a legislação eleitoral, a partir do próximo sábado, dia 20 de julho, até o dia 5 de agosto, partidos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Em João Pessoa, alguns partidos já marcaram a data da convenção partidária, a exemplo do PL, que será o primeiro a fazer a convenção no dia 03 de agosto para oficializar o candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga. Ele terá como vice na chapa, o Pastor Sérgio Queiroz (NOVO).

O prefeito Cícero Lucena (PP) com o vice, Leo Bezerra (PSB), que vão para em busca da reeleição, marcaram para o dia 05 de agosto, último dia do prazo. Nesta data, a cidade de João Pessoa faz 439 de emancipação política e é também o aniversário do prefeito Cícero Lucena.

O Podemos também definiu para o dia 05 de agosto, a convenção do partido, que tem como candidato na disputa pela Prefeitura de João Pessoa o deputado federal Ruy Carneiro, ainda não definiu o nome do vice.

O PT, que escolheu o nome do deputado estadual Luciano Cartaxo para disputar a prefeitura da Capital marcou para o domingo (28) a data. Provavelmente, Cartaxo terá como vice Amanda Rodrigues, mulher do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, formando então uma chapa puro sangue.

Já o PSOL vai definir ainda nesta segunda-feira (15) se o partido segue com a candidatura própria, com o jornalista Celso Batista, ou se vai apoiar a candidatura de Luciano Cartaxo.

Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

