Inácio Falcão critica o familismo em Campina Grande

A direção nacional da federação partidária “Brasil da Esperança” (PT, PC do B e PV) definiu, de forma oficial, que vai apoiar a candidatura a prefeito de Inácio Falcão em Campina Grande.

A definição aconteceu em reunião que aconteceu em Brasília, de forma híbrida, seguindo todas as diretrizes previstas no estatuto da federação, que discutiu as articulações conjunturas políticas para as eleições municipais.

Inácio falou do desafio de representar um projeto de mudança na cidade, sendo um candidato que se identifica com as causas sociais.

“Encaro o desafio de conseguir mudar este cenário, que, em 40 anos, as mesmas famílias governam Campina Grande, e não vemos as mudanças sociais e estruturais acontecendo de fato”, destacou o pré-candidato a prefeito.

