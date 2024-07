Eleições em Campina Grande: Progressistas define apoio por Rosália Lucas

O vice-governador Lucas Ribeiro (PP) disse que o seu partido já definiu a posição no tocante à eleição para a Prefeitura de Campina Grande: apoio à prefeitável Rosália Lucas (PSD).

“Sim, com certeza, tenho acompanhado, ajudado, auxiliado a pré-candidata Rosália. Tenho feito proposituras para esse trabalho de pré-campanha que ela tem realizado”, comentou Ribeiro em entrevista ao Sistema Arapuan.

“Estamos fechados nesse sentido”, frisou.

Sobre o fato de no interior do PSD não estar pacificada a opção por Rosália, com públicas restrições da presidente municipal do partido, vereadora Eva Gouveia, igualmente prefeitável, Lucas respondeu que “não vejo que haja uma crise”.

“É normal existirem discussões e debates entre os partidos”, assinalou.

O vice-governador observou que Eva “desde o primeiro momento, quando houve o lançamento das duas pré-candidaturas, nunca se posicionou como tal, nem tem se posicionado”.

