O vereador Marcos Henriques (PT), pré-candidato à reeleição, anunciou nesta sexta-feira (12), o apoio à pré-candidatura de Luciano Cartaxo a prefeito de João Pessoa.

Ele era um dos apoiadores da deputada Cida Ramos, que acabou não obtendo sucesso no partido para prosseguir na disputa pela Prefeitura de João Pessoa.

Marcos Henriques é um dos nomes do campo progressista no legislativo municipal e faz oposição cerrada à gestão do prefeito Cícero Lucena (PP), que vai para a reeleição.

Para o vereador, a atual gestão municipal não apresenta as soluções para que a capital paraibana cresça e cuide da sua gente, acumulando problemas na saúde, na educação, na preservação do meio ambiente e no planejamento eficiente da cidade.

“Nossa cidade precisa de mudança. Por isso, estamos apresentando o nome do nosso candidato do Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito Luciano Cartaxo. A população percebe que João Pessoa hoje está pior, está passando por sérios problemas através de uma gestão totalmente inadequada ao nosso povo. Uma gestão, que não dá resposta na saúde, na educação, no planejamento da nossa cidade. Uma gestão que apresenta um plano diretor que retira o verde, afronta nossas praias. O povo de João Pessoa quer mudança na gestão municipal”, destacou Marcos Henriques.

Luciano Cartaxo agradeceu o apoio do parlamentar à sua pré-candidatura e destacou que ele representa a união daqueles que desejam um novo momento de investimentos no povo da Capital.

“É um momento importante para nosso partido e para o povo de João Pessoa. Tenho certeza que o PT vai vencer as eleições e voltar a cuidar do povo de João Pessoa. O apoio do vereador Marcos Henriques, que é um vereador atuante, é fundamental na construção da unidade do campo progressista. Tenho certeza que estará ao nosso lado na Câmara ajudando a governar para melhorar a vida das pessoas da nossa cidade”.

