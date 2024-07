Republicanos já cogita a possibilidade de Jhony e Romero na disputa

“Vamos programar um evento para declarar apoio a Jhony Bezerra”, propagou o presidente do Republicanos em Campina Grande, deputado federal Murilo Galdino, numa menção ao prefeitável do PSB.

Segundo Murilo, “se” Romero Rodrigues, “daqui até as convenções, realmente se lançar candidato a prefeito, e quiser vir conversar com o bloco do governador João Azevedo, nós poderemos sentar à mesa e resolver a situação”.

Para o dirigente do REP, Romero ´virando´ oposicionista seria decidido oportunamente “se teríamos uma ou duas candidaturas, para se unir no segundo turno”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

