Presidente de federação aborda apoio do PV a prefeitável do PSB

Em recente entrevista ao ParaibaOnline, Glauce Jácome, presidente da federação partidária composta por PCdoB, PT e PV, abordou a decisão do Partido Verde (PV) de declarar apoio ao prefeitável Jhony Bezerra, do PSB. A declaração gerou repercussão significativa no cenário político local, refletindo a complexidade das alianças partidárias no estado da Paraíba.

Glauce Jácome comentou a decisão do PV com uma perspectiva de tranquilidade, destacando que essa situação não é incomum no contexto das federações partidárias.

– Recebi o anúncio com relativa tranquilidade. Digo isso porque sabemos que é o arranjo da federação e que tem sido muito comum, não só aqui na Paraíba, mas em todo o país, é possível uma certa divergência entre os partidos que compõem a federação em âmbito local. O PCdoB, por exemplo, tem a sua candidatura e o PV se coloca na posição de adesão da candidatura do PSB. Nós aguardamos, então, a decisão nacional. Neste momento, o que temos é o fechamento dos processos. É natural que até as convenções tenhamos muitas movimentações. Os partidos devem estudar as melhores estratégias, e o PCdoB também tem dialogado com partidos para formar alianças sempre respeitando as pré-candidaturas que estão no nosso campo – declarou Glauce.

