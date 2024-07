Paraíba: Processo de Registro de Candidaturas é apresentado a dirigentes de partidos

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), dando seguimento ao cronograma de trabalho voltado à realização das Eleições 2024, reuniu nesta sexta-feira (12) representantes de partidos políticos para tratar do Processo de Registro de Candidaturas. Na ocasião, o tema sustentabilidade também foi apresentado aos participantes do encontro.

A presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, destacou o trabalho da Justiça Eleitoral em cumprir todas as ações inerentes e necessárias à realização das eleições 2024. A reunião aconteceu na Sala de Reuniões do Tribunal, em João Pessoa.

O encontro de trabalho foi coordenado pelo secretário Judiciário e da Informação do Regional, Marinaldo Gonçalves. Em ato contínuo, a secretária da Corregedoria do Tribunal, Alexandra Maria Soares Cordeiro, fez uma explanação sobre o tema ‘Eleições Sustentáveis’.

A reunião teve seguimento com a palestra do analista judiciário Thiago Braga, que apresentou aos participantes do encontro o ‘Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias’, com foco no Sistema Candex.

