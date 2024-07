Na reunião realizada ontem na Rede Ita para definição das datas para os debates e entrevistas com os prefeitáveis de Campina Grande, pela primeira vez compareceu – tomando por base reuniões promovidas anteriormente por outros veículos de comunicação – um representante do Podemos, a legenda do (possível) postulante Romero Rodrigues.

Estiveram presentes representantes de sete partidos políticos.

A programação da Rede Ita (antiga TV Itararé, canal 18.1) alusiva às eleições terá debate no 1º turno e num eventual 2º turno, entrevistas com os prefeitáveis no programa Ideia Livre, entrevistas nos telejornais ITN e Em Dia, englobando também espaço para os postulantes à vice-prefeitura.

