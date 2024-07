Governador quer que Republicanos oficialize apoio ao pré-candidato do PSB em CG

O governador João Azevêdo vem trabalhando firmemente para que o Republicanos oficialize, o quanto antes, o apoio ao pré-candidato a prefeito de Campina Grande, Jhony Bezerra (PSB).

A declaração do governador veio após o presidente do Republicanos, deputado federal Hugo Motta, apontar essa possibilidade como plano B do partido, caso o deputado federal, Romero Rodrigues (Podemos), resolva não disputar as eleições.

Em entrevista concedida à imprensa, nesta quarta-feira (10), o governador falou do desempenho eleitoral de Jhony em Campina Grande, como candidato da oposição diante do sucesso das plenárias que vem realizando pela cidade e se disse extremamente feliz com o crescimento da pré-candidatura socialista.

“A cada dia que passa, a pré-candidatura de Jhony se consolida verdadeiramente pelo trabalho que ele vem fazendo, pelas plenárias que ele está realizando, ouvindo e fazendo um diálogo com a população que é, logicamente, a parte mais interessada no processo de eleição de um prefeito e ele está fazendo isso com extrema competência e, claro, que tem atraído os olhares dos outros partidos, a exemplo do Republicanos”, enfatizou.