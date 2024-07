Ex-secretária evita confrontação com vereadora Eva Gouveia

A executiva Rosália Lucas, prefeitável do PSD em Campina Grande, disse que foi convidada para o encontro da última segunda-feira entre a vereadora Eva Gouveia (presidente do seu partido em CG) e a senadora Daniella Ribeiro (presidente do PSD/PB), ocorrido em João Pessoa.

Rosália informou que o comparecimento ficou inviabilizado porque sua filha foi submetida um procedimento cirúrgico.

Sobre os rumos do PSD na sucessão campinense, Rosália grifou que o PSD “é um partido democrático”.

A fase atual – frisou – é de pré-candidaturas, “onde cada prefeitável está dialogando, construindo e fortalecendo apoios”.

“Tenho certeza que nesse afunilamento até as convenções estaremos todas juntas (ela, Daniella e Eva Gouveia)”, projetou Rosália Lucas.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/rachadinha-suprapartidaria-na-paraiba/

