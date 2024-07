Ex-presidente do PSOL se rebela e apoia Cartaxo em João Pessoa

Pressionado pelo pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PSOL, Celso Batista, a dar satisfação por estar em evento do pré-candidato Luciano Cartaxo (PT), o ex-presidente do partido Tárcio Teixeira se mostrou contra a pré-candidatura própria e vai apoiar Cartaxo na disputa pela prefeitura da capital paraibana.

Em nota enviada à imprensa nesta quarta-feira (10), Teixeira disse que só vai gastar suas energias para derrotar a direita e a extrema direita e trabalhar para eleger o primeiro vereador do PSOL em João Pessoa. Ele próprio está na disputa por uma cadeira na Câmara de Vereadores.

Ele lembrou a Celso Teixeira que não é mais integrante da Direção Municipal ou Estadual do PSOL, mas que respeitará a posição da instância com todo respeito devido e que o grupo minoritário que não aceitar posição de maioria em cidades com mais de 200 mil habitantes tem direito de recorrer ao Diretório Nacional do PSOL, conforme resolução.

“⁠Tenho total confiança na Direção Municipal do PSOL João Pessoa. O DM tem seguido desde o primeiro momento a política coletiva deliberada em Congresso Estadual e Plenária de filiados/as na capital”, destacou.

