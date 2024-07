Adriano Galdino pede que Deus “ilumine” Romero Rodrigues

Bem mais restrito no tempo, em comparação com o presidente estadual do seu partido, deputado federal Hugo Motta, o deputado-presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (REP) disse ontem que, pessoalmente, só vai esperar por uma decisão do deputado Romero Rodrigues (Podemos) até esta sexta-feira (12).

“O mínimo que ele (Romero) pode fazer conosco, de forma muito clara e muito nítida, é dizer se vai ser ou não candidato (a prefeito de Campina Grande). E um prazo plausível é a próxima sexta-feira. Afinal de contas, nós estamos a dez dias das convenções e a gente precisa se definir”, comentou Galdino.

Adriano reiterou a alternativa do seu partido: “Nós temos o ´plano B´, que seria dar o apoio ao nosso ex-secretário (de Saúde) Johny Bezerra, que é do PSB, partido do governador”.

O presidente da ALPB desdobrou a sua avaliação dessa situação: “Sinceramente, diante desse impasse de Romero a gente fica muito sem entender, triste, e de certa forma preocupado com o futuro político de Romero, porque essa indecisão é muito ruim para ele, porque passa uma imagem para Campina de um político que não tem posição nem decisão”.

“Espero que Deus ilumine Romero para que ele possa se definir, dizer o que quer, como é que quer, como vai ser, no menor espaço de tempo possível, para a gente acabar com essa novela mexicana, que ninguém sabe como termina”, disse Adriano em entrevista à ´Correio FM´.

