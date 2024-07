Segunda Reunião Regionalizada das Eleições 2024 é realizada em Pombal

A cidade de Pombal, no Sertão paraibano, foi sede da segunda Reunião Regionalizada das Eleições 2024, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

O evento, aberto pela presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, foi realizado nesta terça-feira (9), no Tribunal do Júri do Fórum Promotor Francisco Nelson da Nóbrega.

A desembargadora Agamenilde Dias, ao abrir a reunião, reafirmou o compromisso da Justiça Eleitoral de realizar uma eleição com segurança e transparência.

Em sua fala, a magistrada destacou que tal compromisso requer planejamento e trabalho.

A magistrada acrescentou que o encontro de trabalho é momento oportuno para a troca de experiência entre os agentes das instituições e órgãos envolvidos na preparação das eleições 2024.

O encontro teve seguimento com a palestra do secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal, José Vinícius Veloso Alves, que abordou dois temas: ‘Convocação de Mesários’ e ‘Transmissão de Dados’.

Sobre o primeiro tema, Vinícius explicou que, agora, a convocação de mesário será feita por meio de aplicativo de mensagem eletrônica (Resolução nº 23/2024-TRE-PB). Quanto aos polos de transmissão’, o secretário informou que o foco é agilizar o processo de totalização de votos.

O juiz auxiliar da vice-presidência do TRE-PB, Max Nunes de França, discorreu sobre o tema ‘Poder de Polícia’. Na ocasião, Max Nunes representou o vice-presidente do Tribunal, desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Combate à Desinformação foi o tema explanado pela diretora-geral do Regional, Andréa Ribeiro de Gouvêa. Já servidor José Augusto de Oliveira Neto falou sobre ‘Plano de Ações de Acessibilidade – Eleições 2024’.

Evento no TRE

A desembargadora Agamenilde Dias informou, na ocasião, que o TRE-PB realizará um evento em que será apresentada uma ferramenta com vista a auxiliar os magistrados quanto ao enfrentamento à disseminação de conteúdos falsos. O evento será realizado no próximo dia 19, na sede do Regional, em João Pessoa.

Presenças

A reunião contou com as presenças dos juízes e juízas eleitorais José Emanuel da Silva e Sousa, da 31ª Zona (POMBAL); Mário Guilherme Leite de Moura, da 36ª Zona (CATOLÉ DO ROCHA); Fernanda de Araújo Paz, da 38ª Zona (CATOLÉ DO ROCHA); Odilson de Moraes, da 52ª Zona (COREMAS); Rúsio Lima de Melo, da 69ª Zona (SÃO BENTO); José Normando Fernandes, da 35ª Zona (SOUSA): e Bernardo Antônio da Silva Lacerda 63ª Zona (SOUSA).

Participaram, também, do encontro chefes de cartórios das respectivas zonas eleitorais.

Próxima Reunião

A terceira reunião será realizada na cidade de Patos, nesta quarta-feira (10), no Fórum Miguel Sátyro, a partir das 9h. O último encontro acontecerá na cidade de Itaporanga, na quinta-feira (11), na Central de Atendimento ao Eleitor (Cenatel).