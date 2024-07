Rosália Lucas comenta ausência em reunião e reafirma compromisso com PSD

A pré-candidata à Prefeitura de Campina Grande, Rosália Lucas (PSD), comentou sobre a sua ausência na recente reunião entre a vereadora Eva Gouveia e a senadora Daniella Ribeiro, presidentes municipal e estadual do PSD, respectivamente.

Rosália, que também é ex-secretária de Turismo e Desenvolvimento da Paraíba, explicou que sua ausência se deu por motivos familiares.

“Ontem minha filha realizou um procedimento cirúrgico e, como uma boa mãe, estive ao lado dela e não pude ir a João Pessoa”, explicou.

Apesar da ausência, Rosália ressaltou a natureza democrática do partido e a importância do diálogo e respeito aos objetivos de cada pré-candidato durante esta fase de pré-candidatura.

“Tenho certeza do perfil democrático da nossa presidente Daniella Ribeiro e do legado da vereadora Eva Gouveia. Estamos todos dialogando, construindo e fortalecendo os apoios. Até as convenções, estaremos juntas e fortalecidas para alcançar nossos objetivos maiores”, disse.