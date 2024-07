João Azevêdo empossa procurador-geral do Estado

Ogovernador João Azevêdo empossou, nesta terça-feira (9), o advogado Fábio Brito Ferreira como Procurador-Geral do Estado.

Ele foi nomeado no último sábado (6) para substituir o ex-procurador-geral Fábio Andrade Medeiros, que pediu exoneração do cargo que ocupava desde 2019 para participar do processo de escolha de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba pelo Quinto Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba. A solenidade aconteceu no auditório do Sebrae, em João Pessoa, e reuniu diversos representantes do Poder Judiciário.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a importância da Procuradoria-Geral do Estado para a implementação de políticas públicas.

Ele também agradeceu ao ex-procurador Fábio Andrade pelo trabalho à frente do órgão e desejou êxito ao novo procurador Fábio Brito.

“Eu tenho certeza de que continuaremos tendo grandes conquistas porque fazemos uma gestão com união de esforços e intersetorialidade. A Procuradoria faz um elo com todas as Secretarias e órgãos, possibilitando a implementação de políticas públicas em todas as áreas. Eu agradeço a Fábio Andrade pelo compromisso e avanços na Procuradoria e vamos continuar com uma instituição ativa sob a condução de Fábio Brito”, frisou.

O procurador-geral do Estado, Fábio Brito, afirmou que sua prioridade será a garantia da melhoria da qualidade de vida dos paraibanos.

“A PGE vem construindo uma grande história e tem uma grande importância para a implementação das políticas públicas. Vamos continuar no caminho de uma gestão dialogada, contribuindo para o desenvolvimento do estado, preservando a aproximação com as Secretarias, visando a melhoria de vida dos paraibanos e consolidando na PGE uma advocacia de alta qualidade”, sustentou.

O ex-procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, agradeceu a confiança do governador João Azevêdo e destacou diversas conquistas do órgão.

“Assumir a Procuradoria-Geral do Estado foi o maior desafio profissional da minha carreira e conseguimos realizar, com todo apoio do governador, a mudança da sede da PGE, dotada de toda a infraestrutura tecnológica para servir melhor aos procuradores, contratação de estagiários, capacitação e qualificação de estudantes de Direito, contratação de software e a realização de concurso público que garantiu 20 novos procuradores para prestar um melhor serviço à população”, falou.

A presidente da Associação dos Procuradores do Estado da Paraíba (Aspas), Sanny Japiassú, evidenciou o fortalecimento da instutuição nos últimos anos e assegurou o compromisso dos procuradores com a sociedade paraibana.

“Esse momento nos traz uma imensa expectativa. Nós celebramos os avanços da PGE, agradecemos ao doutor Fábio Andrade, que colaborou com várias conquistas que tivemos na advocacia pública em diversas frentes, sempre buscando o melhor para o nosso povo. Nós temos profissionais competentes e comprometidos nas causas em que atuam, enaltecemos o apoio do governador João Azevêdo, que tem entendido as necessidades da nossa carreira e vamos continuar realizando um trabalho conjunto e eficiente”, disse.

Perfil – Fábio Brito é formado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) e atua na área desde 1998. Mestre pela Universidade Católica de Santos (Unisantos), pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e professor universitário.

É membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) e do Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba (Idel-PB), onde foi presidente no período de 2019 a 2021.

Prestigiaram a solenidade os deputados estaduais Jutay Menezes, Chico Mendes, João Gonçalves e Danielle do Vale; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba (OAB – PB), Harrison Targino; o desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Frederico Coutinho; o procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio; a defensora pública-geral da Paraíba, Madalena Abrantes; vereadores de João Pessoa, Zezinho do Botafogo, Marcos Henriques, Raíssa Lacerda e Mikika Leitão; além de auxiliares da gestão estadual, dentre eles Marialvo Laureano (secretário da Fazenda), Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Gilmar Martins (secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão) e Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional).