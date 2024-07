João Azevêdo avalia que Jhony está sendo “extremamente” competente

Nesta segunda-feira, João Azevêdo (PSB) renovou a aposta na candidatura do prefeitável campinense do PSB: “Jhony (Bezerra) está caminhando muito bem, fazendo Plenárias com muita gente. E isto demonstra uma força muito grande do pré-candidato. Eu sempre disse que pré-candidato tem que se viabilizar”.

“Jhony está fazendo este trabalha com extrema competência”, acrescentou o governador.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

