Galdino cobra decisão de Romero Rodrigues sobre pleito de 2024

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos) voltou a cobrar um posicionamento do deputado federal, Romero Rodrigues (Podemos), se ele vai ou não disputar a Prefeitura de Campina Grande, uma vez que, os prazos eleitorais estão correndo e dentro em breve começam as convenções partidárias.

Conforme Galdino, Romero tem até a próxima sexta-feira (12) para anunciar a decisão. “Estamos a dez dias das convenções e a gente precisa de definir. Nós temos o plano B, que será dar o apoio ao nosso ex-secretário Johny Bezerra, que é do PSB, partido do governador”, disse.

Galdino disse ainda que o Republicanos precisa ter a definição de Romero Rodrigues para o grupo político conversar com o pré-candidato Johny Bezerra.

“Sinceramente, diante desse impasse de Romero, a gente fica sem entender, triste e de certa forma preocupado com o futuro político de Romero porque essa indecisão é muito ruim para ele porque passa uma imagem para Campina Grande de um político que não tem posição”, avaliou.

Contudo, Galdino espera que Deus ilumine Romero para que ele possa se definir, dizer o que quer, como é que quer, como vai ser, no menor espaço de tempo possível para acabar com essa novela mexicana, que ninguém sabe como termina.

O presidente Galdino revelou ainda que faz tempo que não conversa com Romero, mas lembrou que foi o primeiro a incentivá-lo a disputar o pleito, enquanto alguns amigos próximos ficaram calados.

“Eu acho que o mínimo que ele pode fazer agora para nós do Republicanos que seguramos a sua bandeira, que fizemos tudo para ele ingressar no Repúblicas, mas ele preferiu ficar na liderança do Podemos, é dizer de forma muito clara, nítida, se ele vai ser ou não candidato”, argumentou.

