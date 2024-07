Eva Gouveia sinaliza veto à candidatura de ex-secretária

As presidentes do PSD em nível de Paraíba (senadora Daniella Ribeiro) e de Campina Grande (vereadora Eva Gouveia) se reuniram no dia de ontem, em João Pessoa.

A senadora estava há muitos dias distante da ´ribalta´ política e este ano passou ao largo do período mais ´abrasador´ do Maior São João do Mundo, por motivações desconhecidas.

Quando a conversa enveredou pela sucessão em Campina Grande, veio à tona uma decisão consumada da edil: pelo rito normal, ou seja, por encaminhamento do diretório municipal, a ex-secretária de Estado Rosália Lucas não terá legenda para disputar a prefeitura.

“Tratei sobre a questão macro do PSD com a minha amiga e presidente Daniella, com quem desfruto de uma ótima relação. Sempre muito positiva as nossas conversas. A gente se entende bem”, relatou posteriormente Eva.

Indagada posteriormente sobre qual é o futuro da pré-candidatura de Rosália?

“Não tenho notícias dela” – respondeu lacônica Eva, mas de forma assimilável.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

