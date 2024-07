Em recente entrevista, o renomado advogado Rodrigo Rabelo, especialista em Direito Eleitoral, destacou as principais regras e restrições que os candidatos devem observar ao utilizarem redes sociais durante o período eleitoral. Segundo Rabelo, a legislação eleitoral prevê normas específicas para garantir a transparência e a igualdade de condições entre os concorrentes.

– O candidato vai ter suas redes oficiais e vai ter que comunicar através do seu registro de candidatura. Ele pode ter o canal do YouTube, até porque muitos utilizam para divulgar os guias eleitorais. Com relação ao impulsionamento, temos restrições porque tudo vai para a prestação de contas. O impulsionamento tem que manter um padrão na pré e durante a campanha. Através do YouTube também é possível transmitir as convenções – explicou.

De acordo com o advogado, a utilização das redes sociais deve ser feita de maneira estratégica e responsável. O uso do YouTube, por exemplo, permite que os candidatos alcancem um público maior e apresentem suas propostas de forma mais dinâmica. No entanto, é imprescindível que todas as despesas relacionadas ao impulsionamento de conteúdo sejam devidamente registradas e prestadas contas à Justiça Eleitoral.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

