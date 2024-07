O presidente do Republicanos na Paraíba, deputado federal Hugo Motta, admitiu a possibilidade de o partido apoiar o pré-candidato a prefeito de Campina Grande, Jhony Bezerra pelo PSB, caso o colega deputado Romero Rodrigues (Podemos) não queira entrar na disputa.

“Romero não disputando, o Republicanos estará junto a uma candidatura de oposição e vemos no médico Jhony Bezerra, um jovem com capacidade, foi um grande diretor do Hospital das Clínicas em Campina Grande, tem serviço prestado na cidade e potencial para vencer as eleições”, argumentou.

O presidente do Republicanos revelou ainda, em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (08), que o partido quer participar como vice na chapa do pré-candidato a prefeito de Guarabira, deputado federal, Raniery Paulino, pelo PSB, cuja pré-candidatura foi oficializada hoje pelo governador João Azevedo (PSB).

“Nada mais natural do que estarmos juntos na cidade e houve um entendimento (com governador João Azevedo) que o Republicano colocará o pré-candidato a vice. Esse nome deverá ser anunciado até à convenção para que possamos de fato estarmos com a candidatura posta entre os partidos, e com isso podermos construir essa candidatura de oposição”, completou.

