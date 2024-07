Nesta segunda-feira (8), o advogado Rodrigo Rabelo, especialista em Direito Eleitoral, concedeu uma entrevista à Rádio Caturité FM para esclarecer as recentes mudanças nas regras eleitorais que estão impactando diretamente a organização dos partidos políticos.

Rabelo destacou que uma das principais mudanças foi a proibição das coligações nas eleições para vereadores, o que já está em vigor há duas eleições consecutivas. Segundo ele, essa medida força os partidos a se reestruturarem e repensarem suas estratégias eleitorais.

“A gente teve uma mudança muito impactante que gerou mudança também na forma dos partidos se organizarem. Não se pode ter coligação em duas eleições para vereador”, explicou Rodrigo Rabelo.

Ele ainda mencionou que, com a alteração no guia eleitoral, o tempo de exposição nas mídias deixou de ser um fator tão determinante como antes. “Além disso, com a mudança do guia, deixou de ser relevante aquele tempo maior de guia e os partidos estão se adaptando a essa nova realidade.”

O advogado ressaltou que, embora seja importante coligar nas eleições majoritárias, essa prática não é mais crucial para a eleição de vereadores.

As novas regras obrigam os partidos a focar mais em suas próprias bases e candidatos, fortalecendo suas campanhas individuais e estratégias de comunicação direta com o eleitorado.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

