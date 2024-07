Hugo Motta aguarda definição de Romero sobre candidatura em Campina Grande

O presidente estadual do Republicanos, deputado federal Hugo Motta, afirmou nesta segunda-feira (08) que ainda aguarda uma definição do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) sobre sua pré-candidatura à prefeitura de Campina Grande. Segundo Motta, o prazo final para essa decisão é até as convenções partidárias.

Em entrevista, Hugo Motta destacou a importância do apoio do governador João Azevêdo(PSB) e mencionou a liderança do deputado federal Murilo Galdino e do deputado estadual Adriano Galdino no partido na cidade.

“Nós temos esse alinhamento com o governador para que Romero tenha apoio não só nosso, mas de todos os partidos aliados ao governador, para que venha como candidatura de oposição. Não acontecendo, temos dialogado também com Johny Bezerra”, disse.

Motta elogiou o pré-candidato pelo PSB, o médico Johny Bezerra, ressaltando seu trabalho como diretor de Hospital e secretário de Estado da Saúde. Ele afirmou que Bezerra está preparado para disputar a eleição e ser prefeito de Campina Grande.

O presidente estadual do Republicanos defendeu um grande projeto de união de partidos em Campina Grande.

“Nós defendemos que estejamos todos unidos. Temos colocado desde o início esse apoio a Romero, que ele precisa conduzir juntamente com o governador para que não só nós, mas todos os partidos aliados ao governador estejam juntos nessa candidatura. Por isso, defendemos um grande projeto de união para que todos os partidos de Campina Grande tenham êxito nas urnas e possamos trabalhar juntos para que a Rainha da Borborema se desenvolva”, concluiu Hugo Motta.