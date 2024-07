Governador faz lançamento oficial de pré-candidatura em Guarabira e PSB deve indicar o vice

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), lançou oficialmente nesta segunda-feira (08), a pré-candidatura do deputado federal, Raniery Paulino, a prefeito do município de Guarabira pelo Republicanos.

O PSB deve indicar o vice e isso já está sendo discutido e o conceito de vice. Conforme Azevêdo, o nome é o menos importante numa chapa, não que não faça diferença, mas o que foi posto na mesa foi a aliança e ela está confirmada, consolidada e vai levá-los à vitória.

“É claro que uma cidade como Guarabira que é importante para todo o Brejo e para a Paraíba, não é diferente. A gente quer que essa parceria possa ser ampliada e muito e com um prefeito aliado fica muito mais fácil”, destacou.

O governador ressaltou ainda que a oposição está toda unida para fazer com que Guarabira, verdadeiramente, volte a ter uma relação direta com o Poder Executivo paraibano para que se possa levar mais ações do que ele já está levando.

“É muita coisa que nós estamos fazendo em Guarabira.A presença do governo do estado no município é muito grande em saneamento, educação e saúde. Estados transformando o hospital regional no maior regional da Paraíba. Nós estamos implantando a vila olímpica que será um marco para toda a região. Ou seja, são inúmeras as ações do govern”, atestou.

Azevêdo quer ainda envolver a prefeitura dentro das políticas de atendimento, principalmente, à população, para que possa ser parceira, que hoje não é.” É isso que nós queremos. Essa união trará inúmeros benefícios ao município e para a região do brejo”, completou.