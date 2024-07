A vereadora Eva Gouveia, presidente municipal do PSD em Campina Grande, publicou registro de encontro com a senadora Daniella Ribeiro, presidente estadual do partido, na tarde desta segunda (8) em João Pessoa.

Na publicação do Instagram, Eva – que foi lançada como pré-candidata à prefeita ao lado de Rosália Lucas pela presidente estadual – disse ter tratado dos “cenários do interior e de João Pessoa” com a aliada.

Sobre Campina Grande, Eva destacou que as “discussões sobre o processo majoritário estão abertas, e que irão conversar com os demais pré-candidatos, com as legendas posicionadas no campo da oposição e com os pré-candidatos a vereador e vereadora pelo partido na cidade,” deixando em aberto a candidatura própria do partido.

Sobre Rosália, nenhuma referência.

Eva Gouveia destacou amizade e boa relação com Daniella e deu detalhes da reunião: “Tratei sobre a questão macro do PSD com a minha amiga e presidente Daniella, com quem desfruto de uma ótima relação. Sempre muito positiva as nossas conversas. A gente se entende bem”.

Instada a falar sobre Rosália, Eva foi lacônica, usou poucas palavras e disse:

“Não tenho notícias dela.”

*com ascom