O governador João Azevêdo (PSB) mostrou-se chateado com os boatos espalhados pela cidade de Campina Grande, neste final de semana, sobre o desabamento do arco metropolitano, uma das principais obras de mobilidade urbana do governo, inaugurada em dezembro do ano passado.

O gestor assegurou que a obra é de absoluta segurança e que o que houve foi que por conta das fortes chuvas, o aterro cedeu, mas nada que provocasse um desastre.

“Agora de uma forma irresponsável, alguém querendo usar de forma politizada a questão, posta nas redes sociais, que são propícias para fake news, uma mensagem que nós vamos, inclusive, judicializar”, disse.

O governador disse que vai responsabilizar, criminalmente, quem esteja por trás dessas mensagens inverídicas, porque isso causou pânico na população sobre uma coisa que não está acontecendo.

”Hoje, inclusive, o DER está lá com a Secretaria de Infraestrutura vendo exatamente quais são as medidas que precisam fazer para recompor o aterro, que a chuva tirou, mas não há o mínimo risco, de forma nenhuma, para quem quer que utilize aquela via”, assegurou.

