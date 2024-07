Prefeito Cícero Lucena reformula composição de secretariado

O prefeito Cícero Lucena realizou mudanças na sua equipe de auxiliares na administração municipal em João Pessoa, nesta sexta-feira (5).

As alterações ocorrem para adequar as necessidades da gestão e ao pedido de exoneração do advogado Bruno da Nóbrega do cargo de procurador-geral do Município, que ele ocupava desde janeiro de 2021.

Com a exoneração, o atual procurador-geral adjunto Danilo de Sousa Motta ascende ao cargo de procurador-geral do Município. Para o posto de adjunto, foi nomeado o advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba Arthur Monteiro Lins Fialho.

Outra mudança é a nomeação do administrador Demócrito Medeiros de Oliveira para o cargo de superintendente adjunto do Instituto de Previdência do Município (IPM), substituindo ao advogado Rodrigo Ismael Macedo, que assumirá o cargo de secretário-executivo da Gestão Governamental.

