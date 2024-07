João Azevêdo: defendo candidatura única nas oposições

Ao se reportar, mais uma vez, sobre a eleição para prefeito de Campina Grande, João Azevêdo comentou que “nós estamos colocando a nossa pré-candidatura (ex-secretário Jhony Bezerra, do PSB), e ela está avançando e se consolidando a cada dia”.

“Se vai haver ou não a possibilidade de união – que eu defendo, em torno de uma única candidatura – só o tempo dirá. Mas cada um tem que se viabilizar na sua proposta. Jhony está conseguindo isto. A Plenária (da última quarta-feira) foi excelente, com participação da população. E isso o que nós temos que fazer”, discorreu o governador.

As declarações recentes de João Azevêdo e de Jhony Bezerra apontam que as conversações com o deputado Romero Rodrigues (Podemos) involuíram.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

