Governador nomeia novo procurador-geral do estado da Paraíba

O Diário Oficial do Estado da Paraíba deste sábado (6) trouxe publicada a nomeação do novo procurador-geral do Estado, advogado Fábio Brito Ferreira. Ele substitui o colega xará Fábio Andrade, que deixou o cargo para disputar a vaga de desembargador no Tribunal de Justiça pelo Quinto Constitucional

Por meio das redes sociais, o novo procurador agradeceu ao governador João Azevêdo (PSB) pela nomeação no cargo.

“Sinto-me imensamente honrado e buscarei retribuir a confiança com elevado grau de compromisso e dedicação. Espero contar com o apoio dos procuradores e servidores da PGE no exercício dessa missão”, destacou.

Fábio Brito é um dos renomados advogados da capital paraibana. Ele foi um dos integrantes da banca de defesa do ex-governador Ricardo Coutinho, que atuou contra a cassação do mandato do então governador, em 2016, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral no caso da PBPrev.

