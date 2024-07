O presidente do Solidariedade na Paraíba, deputado Eduardo Carneiro, foi surpreendido nesta sexta-feira (05) com o abandono do candidato do partido, o empresário Diego do KI Preço, na disputa pela Prefeitura do Município de Bayeux, no campo da oposição. O pré-candidato desistiu da campanha e não deu satisfações à legenda.

“Ele nem atende mais as minhas ligações e foi algo muito estranho, porque ele tinha o apoio de vários partidos. Era uma candidatura que vinha despontando como boa, mas, de uma hora para outra, Diego sumiu, desapareceu e não falou com as principais lideranças do município e muito menos com o Solidariedade”, desabafou.

Conforme o deputado, o Solidariedade teve que oficializar a pré-candidatura do vereador Hermerson Caminhoneiro, líder da bancada de oposição na Câmara Municipal de Bayeux, para substituir Diego e disse que o vereador é quem melhor representa a oposição para poder disputar as eleições diante da atitude do empresário.

“Hermerson é a verdadeira oposição em Bayeux, que tem tido uma postura muito firme de fiscalização da gestão atual, de apresentar bons projetos, de representar os movimentos sociais e diversos outros segmentos da cidade”, destacou.

Carneiro disse ainda que pretende unir as oposições e conversar com os partidos que se encontram na base de oposição no município, a exemplo do, PP, PSD e do MDB.

“Nós já estamos conversando com outras pré-candidaturas que estão colocadas, que respeitamos, mas entendemos naturalmente que o nome de Hermerson muito agrega e hoje detém o respeito da população como o vereador mais bem votado da cidade”.