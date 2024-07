O prefeitável do PSB em Campina Grande, Jhony Bezerra, disse ontem que é questão de tempo o anúncio do apoio à sua postulação do partido Republicanos, legenda que é presidida na cidade pelo deputado federal Murilo Galdino e que tem com uma de suas lideranças locais o vereador-presidente Marinaldo Cardoso.

– Estamos finalizando uma discussão com o Republicanos, que em breve divulgará apoio à nossa candidatura – adiantou o socialista.

Jhony afirmou que está esperando o apoio de “outros partidos que compõem a oposição”, citando o PCdoB (do prefeitável Inácio Falcão), o PP e o PSD (das prefeitáveis Rosália Lucas e Eva Gouveia).

Em ´guinada retórica´ em comparação a declarações anteriores, Jhony Bezerra afirmou que “NÃO HÁ discussão de aliança com o Podemos (do deputado Romero Rodrigues)”.

“O PSB NÃO TRABALHA com essa hipótese de aliança com o Podemos. Temos trabalhado no nosso projeto, sem aguardar o projeto de quem quer que seja”, acrescentou o prefeitável.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

