Prefeitável do PSB em Campina sinaliza apoio do Republicanos

O prefeitável do PSB em Campina Grande, Jhony Bezerra, disse ontem que é questão de tempo o anúncio do apoio à sua postulação do partido Republicanos, legenda que é presidida na cidade pelo deputado federal Murilo Galdino e que tem com uma de suas lideranças locais o vereador-presidente Marinaldo Cardoso.

– Estamos finalizando uma discussão com o Republicanos, que em breve divulgará apoio à nossa candidatura – adiantou o socialista.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

