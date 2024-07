O pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, comentou em entrevista concedida à imprensa, nesta sexta-feira (05), sobre a possibilidade de Amanda Rodrigues, esposa do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, de compor a chapa do PT como sua vice na disputa do pleito de outubro.

“Nós estamos fazendo um bom diálogo e entendemos que Amanda é um quadro importante do PT, tem experiência em gestão pública, já foi secretária de Finanças do Estado da Paraíba, do Empreender, gerando emprego e renda para o nosso Estado e a ocupava até ontem, um cargo relevante no Ministério da Saúde e nós estamos dialogando”, ratificou.

Segundo ele, o gesto de Amanda Rodrigues de se desincompatibilizar do cargo que exercia no governo federal é uma demonstração que ela está pensando positivamente e está preparada para esse desafio também.

Cartaxo disse ainda que também está conversando com todos os partidos que compõem a Federação e a aliança política.

“Nós já estamos numa fase bem avançada, para que a gente possa apresentar o mais rápido possível a definição do nome do vice ou da vice que vai compor conosco uma chapa vitoriosa na cidade de João Pessoa”, completou.

