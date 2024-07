Tovar tira licença e abre vaga para Dinho Papa-léguas na ALPB

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) se licenciou do mandato parlamentar por um período de 121 dias para tratamento de saúde e de interesse particular.

O pedido e a autorização da licença pelo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, foi publicado no Diário do Poder Legislativo (DPL).

“Estou me licenciando do mandato de deputado estadual que a Paraíba me concedeu para que eu possa cuidar da saúde e logo em seguida me dedicar as campanhas eleitorais em Campina Grande e nos municípios da nossa base de atuação. Mas estarei sempre acompanhando os debates e as pautas de interesse da Paraíba e dos paraibanos”.

Segundo Tovar, a boa notícia é que Campina não vai perder uma das cadeiras da Assembleia nesse período.

“O nosso mandato segue nas mãos de Campina Grande, com o vereador e ex-secretário de Esportes Dinho Papa-léguas. Assim como eu, Dinho também defenderá Campina Grande e levará a bandeira do esporte para aquela Casa”, destacou, desejando boa sorte e muito sucesso ao deputado Dinho, tendo a certeza que Campina e o esporte estão bem representados.