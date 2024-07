O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), minimizou os reclames do deputado Galego de Souza (PP), que anunciou rompimento político, sem mais compromisso na Assembleia Legislativa da Paraíba, por conta da disputa pela prefeitura do município de São Bento.

O governador apoia o pré-candidato do atual prefeito Jarques Lúcio, Jefferson Carnaúba, ambos do PSB, adversário de Galego de Souza.

“Infelizmente, quando se tem em um município todas as pessoas na base do governo e há uma disputa interna, é natural que ocorra isso. Eu não tenho dois candidatos”, destacou.

Azevêdo afirmou ainda que sempre disse em todos os lugares que, em qualquer município, faz uma escolha.

“Eu não fico em cima do muro. Lá, no caso, nós estamos apoiando uma candidatura proposta pelo prefeito Jarques na sucessão e é natural, que o outro lado, por não estar contemplado, se coloque nessa condição, mas isso é um processo natural”, enfatizou

O governador também não vê motivo para rompimento e que o deputado Galego Souza disse que tinha deixado de ter compromisso, mas que era importante saber o que ele quis dizer com essa frase. “Se é um afastamento total do governo, se vai votar contra o governo. Enfim, nós vamos aguardar para ver a posição do deputado”, minimizou Azevêdo.

