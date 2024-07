Eleições: Bruno Cunha Lima fala sobre escolha de vice

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), falou nesta quarta-feira (03) sobre a convenção partidária que deve oficializar sua candidatura à reeleição para as eleições de 2024.

Durante a entrevista, Bruno fez um balanço das ações realizadas durante sua gestão e ressaltou que seu projeto de governo não é pessoal, mas sim da cidade.

– Historicamente, os grandes partidos deixam para realizar as convenções nos últimos dias do prazo. Mas, nós fizemos diferente. Fizemos uma convenção antecipada para mostrar que estamos unidos e fortes, prontos para continuar o trabalho que estamos fazendo em Campina Grande – afirmou.

O prefeito destacou as principais obras e programas realizados durante sua gestão, como a construção de restaurantes populares, a implantação de iluminação em LED, a reforma de postos de saúde e a revitalização do Centro da cidade. O gestor municipal também falou sobre a escolha do vice-prefeito.

– Esse debate de composição de chapa acompanha a convenção. Existem nomes que estão cotados, ventilados, nomes que possuem representatividade. No final das contas, o que deve prevalecer não é o meu interesse pessoal, é a cidade de Campina Grande. Tenho convicção que o trabalho que estamos fazendo, com o apoio dos senadores Efraim e Veneziano, reforçado pelo deputado Romero e por Cássio, vai proporcionar um tempo de crescimento e de melhorias para as pessoas – completou.

