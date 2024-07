O deputado Galego de Souza (PP) não gostou nada do apoio firmado do governador da Paraíba, João Azevêdo, ao pré-candidato do atual prefeito Jarques Lúcio (PSB), do município de São Bento, Jefferson Carnaúba, que também é filiado ao PSB, partido de Azevêdo.

Galego de Souza (foto) havia declarado apoio ao ex-deputado e ex-prefeito de São Bento Márcio Roberto (Republicanos), mas como não houve apoio do governo, o deputado anunciou que também não há mais compromisso na Assembleia Legislativa com o governador.

“Com a decisão do governador, nos dá condições de também analisar esse pleito que está acontecendo e nossa parceria na Assembleia. Da mesma forma que o governo não tem compromisso comigo, eu também não tenho mais compromisso com ele. Acabou o compromisso, estou liberado. Se o governo não tem compromisso comigo aqui, eu tenho obrigação de ter compromisso com ele na Assembleia?”, indagou o deputado, mostrando-se indignado.

Em relação ao Progressistas, uma vez que ele faz parte do partido do vice-governador Lucas Ribeiro e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, Galego respondeu que o seu compromisso agora é somente partidário.

