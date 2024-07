Bruno Cunha Lima inaugura obras e destaca compromisso com a população de Campina Grande

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), deu início nesta quarta-feira (03) a uma maratona de inaugurações de obras pela cidade.

As ações, que se estendem até sexta-feira (05), serão inauguradas por causa do período vedado, onde os pré-candidatos que vão concorrer às eleições em outubro, não podem participar de eventos públicos.

Em entrevista coletiva, o prefeito lembrou que as inaugurações fazem parte de um pacote de obras que a Prefeitura de Campina Grande está realizando em todo o município.

Ao longo dos próximos meses, serão entregues à população novas escolas, creches, unidades de saúde, pavimentação de ruas e avenidas, entre outras obras.

– O que dá sentido a fazer investimentos são as pessoas que precisam e agora vão ter os equipamentos disponíveis, como o posto de saúde do mutirão – destacou Bruno Cunha Lima, reforçando o seu compromisso com o bem-estar da população de Campina Grande.