Amanda Rodrigues se desincompatibiliza de cargo e deve disputar a vice ao lado de Cartaxo

A esposa do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PT), Amanda Rodrigues confirmou em entrevista concedida à Rádio Arapuan, nesta quinta-feira (04), que pediu exoneração do Ministério porque recebeu alguns convites para algumas possibilidades que estão em aberto e que está analisando.

“Uma delas é a possibilidade de ser candidata a vice na chapa do pré-candidato a prefeito, deputado Luciano Cartaxo, a convite dele e de outros companheiros de João Pessoa e também de companheiros e companheiras do diretório nacional do Partido dos Trabalhadores”, disse.

Ela explicou ainda que como precisava de tempo para decidir e tinha os prazos legais, resolveu sair sair do cargo que exercia no Ministério da Saúde onde segundo ela, fez boas amizades e ajudou a construir boas conquistas para o setor de Saúde do Brasil e em especial, para a Paraíba e, sobretudo, para a cidade de João Pessoa.

“Caso aceite esse convite, farei com muita honra, defenderei o legado do presidente Lula, na Paraíba, em João Pessoa e tudo que é feito Brasil afora”, assegurou.