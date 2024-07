PT queria indicar o candidato a vice-prefeito na chapa de Cícero Lucena

Sobre a crise interna no PT em João Pessoa, com a decisão de lançar a candidatura a prefeito do deputado Luciano Cartaxo, o jornal O Globo noticiou que a opção por candidatura própria pelo PT decorreu do fato de o prefeito Cícero Lucena (PP) não ter aceito ceder ao partido a indicação do seu companheiro de chapa.

Conforme relata a publicação, em João Pessoa há uma intensa disputa interna no partido.

A divisão chega ao ponto de o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, divergir da posição de candidatura própria.

O ´Globo´ ressalta que “quando a prefeitura foi alvo, em maio, de uma operação da Polícia Federal que apura um esquema de corrupção, a ala do PT favorável à candidatura própria conseguiu se fortalecer e emplacar junto à direção nacional a tese de ter um candidato petista em João Pessoa.

O jornal frisa ainda que o ex-governador Ricardo Coutinho é um dos que é favorável a lançar Cartaxo.

Cícero Lucena manterá o atual vice-prefeito Léo Bezerra (PSB) na chapa da reeleição, por indicação do governador João Azevedo (PSB).

